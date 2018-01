Após 3h47, Guga perde para Stepanek Ainda não foi desta vez que Gustavo Kuerten quebrou o tabu e passou para a terceira rodada do Aberto da Austrália. Diante de um adversário que arriscou tudo e quase não errou, Guga acabou sendo eliminado pelo checo Radek Stepanek, por 3 a 2, com parciais de 5/7, 6/3, 7/5, 4/6 e 6/3, em 3h47 de jogo. Guga, apesar da derrota, jogou bem. Venceu o primeiro set com muita regularidade, no segundo, Stepanek revelou uma incrível eficiência e, no terceiro, o tenista brasileiro chegou a ter um set point - ponto para fechar a série - quando estava em vantagem de 5 a 4 e saque do adversário. Não aproveitou e o checo colocou-se em vantagem, comemorando os principais pontos com um sorriso irônico. Stepanek jogou como se estivesse numa final e abusou das bolas curtas para garantir sua vitória numa partida equilibrada e emocionante, em que o tenista brasileiro disse adeus ao torneio num dia de muita luta. Outros resultados: David Nalbandian (ARG) 3 x 0 Jaymon Crabb (AUS) Feliciano López (ESP) 3 x 0 Robby Ginepri (EUA) James Blake (EUA) 3 x 0 Jose Acasuso (ARG) Andreas Vinciguerra (SUE) 1 x 0 Julian Knowle (AUT)(abandono) Rainer Schuettler (ALE) 3 x 0 Richard Krajicek (HOL) Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 0 Vadim Kutsenko (USB) Meghann Shaughnessy (EUA) 2 x 0 Ludmila Cervanova (ESL) Elena Bovina (RUS) 2 x 0 Rita Grande (ITA) Nathalie Dechy (FRA) 2 x 0 Daja Bedanova (CHE) Barbara Schwartz (AUT) 2 x 0 Antonella Serra Zanetti (ITA) Clarisa Fernández (ARG) 2 x 0 Magui Serna (ESP) Tatiana Poutchek (BIE) 2 x 1 Cristina Torrens Valero (ESP)