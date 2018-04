Após 5 anos, Kim Clijsters retoma topo do ranking do tênis

LOS ANGELES - Quase cinco anos depois de ocupar o topo pela última vez, a belga Kim Clijsters foi oficialmente confirmada, nesta segunda-feira, como nova líder do ranking feminino do tênis. Ela chegou aos 8.835 pontos na listagem da WTA e desbancou da ponta a dinamarquesa Caroline Wozniacki, agora a segunda colocada, com 8.655.

Desta forma, Clijsters retoma a posição que ocupou por 12 semanas em 2003 e por sete em 2006, meses antes de anunciar a aposentadoria. O retorno ao topo marca mais uma conquista da belga em sua volta ao circuito profissional, em 2009, após casar e ter uma filha. Desde então, ela faturou três títulos de Grand Slam, dois em Nova York (no US Open) e um em Melbourne (no Aberto da Austrália), em janeiro deste ano.

Clijsters havia assegurado a sua volta à liderança na última quinta-feira, quando avançou às quartas de final do Torneio de Paris, no qual foi surpreendida na decisão deste domingo pela checa Petra Kvitova.

Além da ascensão de Clijsters ao topo e a consequente queda de Wozniacki para a segunda posição, não aconteceram outras mudanças de posições no top 10 do ranking. Já Kvitova saltou da 18.ª para a 14.ª posição depois do título em Paris.

A brasileira mais bem colocada do ranking é Ana Clara Duarte, que subiu dez posições em relação à semana passada e agora figura como 232.ª do mundo.

Os melhores do ranking da WTA, em 14 de fevereiro:

1.ª - Kim Clijsters (BEL), 8.835 pontos

2.ª - Caroline Wozniacki (DIN), 8.655

3.ª - Vera Zvonareva (RUS), 7.255

4.ª - Francesca Schiavone (ITA), 4.996

5.ª - Samantha Stosur (AUS), 4.862

6.ª - Venus Williams (EUA), 4.645

7.ª - Na Li (CHN), 4.450

8.ª - Jelena Jankovic (SER), 4.385

9.ª - Victoria Azarenka (BLR), 3.935

10.ª - Agnieszka Radwanska (POL), 3.340

11.ª - Shahar Peer (ISR), 3.165

12.ª - Serena Williams (EUA), 3.035

13.ª - Maria Sharapova (RUS), 2.936

14.ª - Petra Kvitova (RCH), 2.887

15.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.645

16.ª - Kaia Kanepi (EST), 2.630

17.ª - Marion Bartoli (FRA), 2.595

18.ª - Flavia Pennetta (ITA), 2.460

19.ª - Ana Ivanovic (SER), 2.445

20.ª - Nadia Petrova (RUS), 2.421

232.ª - Ana Clara Duarte (BRA), 239

343.ª - Maria Fernanda Alves (BRA), 126

361.ª - Roxane Vaisemberg (BRA), 119