Após 5 meses suspenso, Bellucci tem volta às quadras confirmada para esta segunda

A organização do Torneio de Quito confirmou neste domingo a programação da chave principal do ATP 250 equatoriano. E a agenda de duelos do torneio prevê a presença de Thomaz Bellucci em quadra nesta segunda-feira em partida contra o dominicano Victor Estrella Burgos, atual tricampeão da competição e que superou o brasileiro em suas três campanhas vitoriosas no evento realizado em quadras de saibro.

+ Estreante, Sorgi celebra vitória que fechou duelo do Brasil na Davis

O duelo diante do seu algoz vai marcar o retorno do tenista brasileiro às quadras após cinco meses afastado. O paulista de Tietê inicialmente ficou sem jogar sob a justificativa de que estava se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, mas depois soube-se que ele não poderia retornar antes do dia 1º de fevereiro devido a uma suspensão aplicada por envolvimento em um caso de doping.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem jogar desde o último US Open, em agosto, Bellucci recebeu uma pena de cinco meses após ser reprovado em um exame antidoping, em caso revelado apenas no final do ano passado. Ele testou positivo para a substância hidroclorotiazida em exame antidoping realizado no dia 18 de julho, quando disputava o ATP 250 de Bastad, na Suécia, onde foi eliminado na estreia.

A substância encontrada no teste é proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), mas o brasileiro escapou de levar uma suspensão maior após alegar que ingeriu de forma não intencional um multivitamínico com contaminação cruzada. Ele enviou frascos deste produto para análise em laboratórios dos Estados Unidos e Canadá, que comprovaram a contaminação em diversos frascos. Mesmo assim, foi suspenso por cinco meses pela Federação Internacional de Tênis, que viu certa parcela de culpa do brasileiro neste caso.

E agora Bellucci comemora o fato de que finalmente poderá voltar a jogar. "Estou super motivado. Estava sentindo falta de viajar, de ter essa adrenalina de competição e de estar no meio da galera", ressaltou o brasileiro neste domingo, quando também admitiu que não será nada fácil estrear contra Victor Estrella Burgos.

"Certamente é uma estreia muito dura. Ele defende o título, já ganhou três vezes aqui e joga muito bem nessas condições. Mas, ao mesmo tempo eu quero curtir e desfrutar dessa minha volta. A pressão está mais do lado dele do que para o meu, já que ele nunca perdeu aqui. O meu objetivo é entrar em quadra, dar o meu melhor e lutar até o último ponto", ressaltou Bellucci, que travou duas semifinais contra o dominicano e foi derrotado na final da competição em 2016.

O jogo de Bellucci está programado para começar por volta das 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira, para quando também está programada a estreia de Rogério Dutra Silva, o atual número 1 do Brasil no ranking, que abrirá campanha diante do eslovaco Andrej Martin, que veio do qualifying da competição, às 17h (de Brasília).