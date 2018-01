Após 5h, Roddick elimina El Aynaoui Um jogo para ficar na história do Aberto da Austrália. Depois de quase cinco horas de confronto, o tenista norte-americano Andy Roddick derrotou nesta quarta-feira o guerreiro marroquino Younes El Aynaoui por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 3/6, 6/4 e 21/19. A vitória classificou o número 10º do ranking às semifinais do torneio. Agora, ele vai enfrentar na próxima fase o alemão Rainer Schuettler, que eliminou o argentino David Nalbandian. Na outra semifinal jogam o sul-africano Wayne Ferreira e o norte-americano Andre Agassi. "No últimos games já não tinha mais qualquer estratégia", confessou Roddick. "Era pura luta". No 19 a 19 do último set, os dois tenistas já estavam exaustos a ponto de, num momento de descontração, darem suas raquetes para os pegadores de bola continuarem a partida. "Minha perna estava fraca, não conseguia mais correr nas bolas, enquanto o Andy continuou sacando com muita força", contou El Aynaoui.