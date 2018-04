Após 6 finais, Vesnina fatura 1º troféu da WTA em Hobart

Atual número 68 do mundo, Vesnina vinha de seis frustradas decisões de título em sua carreira. A tenista havia sido vice-campeã em Auckland e New Haven, em 2009; Istambul e Tashkent, no ano seguinte; Charleston, em 2011; e Budapeste, no ano passado.

"Eu sinto um alívio agora. Sinceramente, só quero chorar", desabafou a tenista, de 26 anos. "Eu estava nervosa antes da final, mas em geral eu me senti durante toda a partida. Eu apenas disse a mim mesma ''esta é a minha hora, só tenho que fazer isso e, se tiver a chance vou agarrá-la''. Não senti nenhuma pressão", declarou Vesnina, com o troféu nas mãos.

Na final deste sábado, a russa tirou vantagem do bom aproveitamento no saque e dos vacilos da rival para faturar o primeiro set, após faturar três quebras de serviço. Mesmo mais irregular na segunda parcial, Vesnina conseguiu manter o domínio na partida e, com mais duas quebras, se impôs no jogo e garantiu o título em 1h23min de duelo.

"A grande diferença hoje foi o meu bom saque nos momentos mais decisivos da partida. Mesmo com o vento, eu consegui forçar cada vez mais, colocando mais efeito nas bolas", comentou a campeã do torneio australiano.