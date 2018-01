Após a Davis, Guga volta ao circuito Depois de voltar à equipe brasileira na Copa Davis e ajudar na vitória sobre as Antilhas Holandesas, Gustavo Kuerten prepara seu retorno ao circuito profissional. Ele estréia nesta terça-feira no Torneio de Stuttgart, na Alemanha, o primeiro que disputa desde que foi eliminado na primeira rodada em Roland Garros, no final de maio. Guga deixou Joinville, onde defendeu o Brasil pela Davis, ainda na noite de domingo. E seguiu direto para Stuttgart. Seu adversário de estréia será o norte-americano Hugo Armando, que ocupa a 167ª colocação no ranking mundial. Será a primeira vez que eles se enfrentam. Flávio Saretta foi outro tenista brasileiro que seguiu direto de Joinville para disputar os torneios da ATP. Depois de jogar a partida de duplas na Davis, ele viajou para Indianápolis, nos Estados Unidos, onde irá estrear contra o inglês Andrew Murray, número 205 do mundo, também nesta terça-feira. Já Ricardo Mello, o melhor tenista brasileiro no ranking mundial - segue na 51ª colocação -, preferiu tirar uns dias para treinar. Seu próximo torneio será na semana que vem, em Los Angeles, nos Estados Unidos.