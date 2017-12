Após atraso, Ivanovic estréia com vitória em Wimbledon

Tenista sensação do circuito da WTA, a sérvia Ana Ivanovic conseguiu estrear em Wimbledon com dois dias de atraso e não decepcionou seus fãs. A número seis do mundo venceu, nesta quarta-feira, a húngara Melinda Czink por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/3). Já na segunda rodada do Grand Slam britânico, Ivanovic espera pela vencedora do confronto entre a romena Edina Gallovits e a norte-americana Meilen Tu, outras que tiveram confronto adiado devido a falta de luz natural na terça-feira. Esta é a terceira vez que a bela tenista de apenas 19 anos disputa Wimbledon, sem nunca ter conseguido passar das oitavas-de-final. Porém, a finalista de Roland Garros tem um chave tranqüila na grama londrina. Seu caminho pode se complicar só a partir das oitavas, quando pode encontrar a russa Nadia Petrova, e nas quartas a atual campeã do torneio, a francesa Amélie Mauresmo. Outros resultados desta quarta em Wimbledon: Elena Dementieva (RUS) venceu Nathalie Dechy (FRA) por 6/2 e 7/6 (9/7) Tamira Paszek (AUT) venceu Barbora Strycova (RCH) por 6/4 e 7/6 (7/3) Mara Santangelo (ITA) venceu Ayumi Morita (JAP) por 6/1, 3/6 e 6/3 Nicole Vaidisova (RCH) venceu Karin Knapp (ITA) por 7/6 (8/6) e 6/2 Severine Bremond (FRA) venceu Ekaterina Bychkova (RUS) por 6/4 e 6/4 Aravane Rezai (FRA) venceu Shenay Perry (EUA) por 6/2 e 7/5 Iveta Benesova (RCH) venceu Catalina Castaño (COL) por 6/0 e 7/5 Victoria Azarenka (BIE) venceu Jelena Tosic (CRO) por 6/3 e 6/1 Nicole Pratt (AUS) venceu Casey Dellacqua (AUS) por 6/3 e 6/4 Martina Mueller (ALE) venceu Anna Smashnova (ISR) por 6/0 e 6/0