Após chuva e 'maratona', Wozniacki decide título de Auckland contra Görges

Após chuva nos últimos dois dias, as tenistas que disputam o Torneio de Auckland tiveram que passar por uma "maratona" neste sábado, com os confrontos de quartas de final e das semifinais no mesmo dia. As vencedoras desta série de jogos foram a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Julia Görges.

As duas venceram duas partidas disputadas neste sábado e garantiram lugar na final, que será disputada neste domingo. Inicialmente o torneio estava programado para ser encerrado neste sábado. Mas, em razão das chuvas na quinta e na sexta, a organização precisou estender a competição em um dia.

Atual número três do mundo, Wozniacki começou o dia derrotando a jovem norte-americana Sofia Kenin, convidada da organização, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Menos de duas horas depois, ela já estava em quadra novamente para superar outra americana Sachia Vickery, que furou o qualifying, por duplo 6/4.

Na outra ponta da chave, Görges suou menos para avançar até a decisão. Vice-campeã em Auckland em 2016, a alemã derrotou a eslovena Polona Hercog por duplo 6/4. Na sequência, bateu a taiwanesa Hsieh Su-wei por 6/1 e 6/4.

Wozniacki vai chegar à final já com a segunda colocação do ranking garantida, em razão dos pontos somados na boa campanha em Auckland. Neste domingo, ela tentará buscar o 28º título da carreira, sendo o primeiro do ano, após uma temporada em que foi mais vice do que campeã.

Para tanto, terá que superar o retrospecto negativo contra Görges. A alemã soma cinco vitórias, contra quatro da dinamarquesa, no confronto direto. Görges venceu os dois últimos confrontos, um deles no ano passado, justamente no piso duro de Auckland.