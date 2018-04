Após derrota, Bellucci aprova desempenho em Acapulco Apesar da derrota na semifinal, na noite de sexta-feira, o brasileiro Thomaz Bellucci ficou satisfeito com seu desempenho no Torneio de Acapulco, no México. O número 1 do Brasil, que venceu um tenista top 10 pela primeira vez no circuito, exaltou seu controle mental durante todas as partidas.