Após derrota em casa, tenista Andrei Pavel se aposenta

"Sonhei com encerrar minha carreira em Bucareste. Estou um pouco triste porque perdi, mas o ranking não é mais um problema para mim - jogava apenas pelo prazer do esporte", disse Pavel, que continuará com o tênis - ele será capitão da equipe romena na Copa Davis.

Na carreira profissional, Pavel conquistou três títulos de simples - incluindo o Masters Series de Montreal em 2001 - e seis em duplas. Seu melhor ranking foi o 13º lugar, alcançado em outubro de 2004. Na categoria juvenil, foi campeão de Roland Garros em 1992.