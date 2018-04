Após derrota, Federer diz que deu um passo à frente em Melbourne

MELBOURNE - A tentativa de Roger Federer voltar a vencer um torneio do Grand Slam foi frustrada nesta sexta-feira pelo espanhol Rafael Nadal, que o derrotou nas semifinais do Aberto da Austrália por 3 sets a 0. Mesmo assim, o suíço fez um balanço positivo da sua participação no torneio e também do seu início de temporada.

"Eu precisava de um bom momento novamente, porque eu passei por momentos difíceis por algum tempo", disse Federer, lembrando a irregularidade apresentada em 2013. "Este é um passo na direção certa e esse é o jeito que eu quero seguir. Eu tenho uma crença de que pode ser um ano muito bom para mim de novo", completou.

Antes do Aberto da Austrália, Federer foi vice-campeão do Torneio de Brisbane. Já em Melbourne, ele avançou com vitórias sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o britânico Andy Murray, até parar mais uma vez em Nadal.

O suíço não vence o espanhol em um torneio do Grand Slam desde a edição de 2007 de Wimbledon e está em desvantagem de 23 a 10 no confronto direto. "Quando ele joga contra mim, joga sempre sólido, de forma ótima", disse.