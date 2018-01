Após desistir em Doha, Djokovic confirma presença em 2 torneios de exibição

Após seis meses parado, o sérvio Novak Djokovic deve finalmente voltar às quadras na próxima semana. Foi, ao menos, o que garantiu o próprio tenista nesta quarta-feira, em um comunicado oficial publicado em seu site.

+ Djokovic desiste de mais um torneio preparatório ao Aberto da Austrália

Recuperando-se de contusão desde a metade do ano passado, Novak Djokovic era aguardado para disputar o ATP 250 de Doha, no Catar, e uma competição de exibição nos Emirados Árabes Unidos, o Mubadala World Tennis Championship. E, após novamente sentir um problema no cotovelo direito, ele desistiu de ambos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, em preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada que começa no próximo dia 15, o sérvio revelou nesta quarta-feira que está melhor. Vai, assim, disputar os torneios de exibição Kooyong Classic, entre 9 e 12 deste mês, e o Tie Break Tens, na noite do dia 10. Ambos serão realizados em Melbourne.

Ainda assim, Novak Djokovic evitou confirmar a sua participação no Aberto da Austrália, competição vencida seis vezes por ele. "Depois dos dois eventos, será tomada a decisão sobre sua participação no primeiro Grand Slam da temporada", explicou o comunicado oficial.

Novak Djokovic não joga competitivamente desde que abandonou o seu confronto pelas quartas de final de Wimbledon, em julho do ano passado. Desde então, ele despencou da quarta para a 12.ª colocação no ranking da ATP.