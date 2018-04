Após dois vices, Karlovic é campeão do Torneio de Newport Ivo Karlovc, o número 38 do mundo, enfim foi campeão do Torneio de Newport, nos Estados Unidos, mas com bastante sofrimento. Neste domingo, o croata salvou três match points para superar, de virada, o luxemburguês Gilles Muller, 39º colocado no ranking, em um jogo de três tie-breaks por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (14/12).