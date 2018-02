Após eliminar Federer, Cañas perde de Moya em Indian Wells Um dia após quebrar uma invencibilidade de 41 jogos do número um do mundo Roger Federer e tirá-lo do Aberto de Indian Wells, o argentino Guillermo Cañas foi eliminado ao perder por duplo 6/4 do espanhol Carlos Moya. Foi o segundo confronto entre os dois tenistas. Cañas e Moyá já haviam se enfrentado em 2002, na terceira rodada de Roland Garros. O argentino levou a melhor na ocasião em cinco sets, em uma batalha de quase cinco horas. Moyá, que vem do vice-campeonato em Acapulco, no México, vai enfrentar agora o compatriota David Ferrer, cabeça-de-chave número 14, que bateu o sérvio Janko Tipsarevic por 6/1 e 6/3 nesta segunda.