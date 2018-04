Após encerrar jejum, Federer vence na estreia em Paris Depois de encerrar um jejum de 10 meses sem títulos com a conquista do Torneio da Basileia, no último domingo, Roger Federer estreou com vitória no Masters 1.000 de Paris, nesta quarta-feira. O tenista suíço derrotou o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e já se garantiu nas oitavas de final da competição.