Após ficar fora do Torneio de Madri, Serena Williams desiste de jogar em Roma

A norte-americana Serena Williams desistiu de participar do Torneio de Roma, evento da WTA que será realizado na próxima semana, afirmando que precisa de mais tempo para estar "100% pronta para competir". O anúncio da ausência da ex-número 1 do mundo foi realizado pela organização da competição em publicação no seu perfil no Twitter.

Após ficar cerca de 14 meses afastada das quadras em função da gravidez e do nascimento do seu primeiro filho, Serena voltou a jogar em um evento da WTA em março, no Torneio de Indian Wells, também tendo jogado em Miami no mesmo mês. Depois disso, porém, não entrou novamente em ação.

Recentemente, a dona de 23 títulos dos torneios do Grand Slam já havia desistido de participar do Torneio de Madri, que está sendo realizado nesta semana. E a nova ausência, agora na competição italiana, aumenta a dúvida sobre se Serena terá condições de participar de Roland Garros, competição parisiense que começará em 27 de maio.

Afinal, Serena não entra em quadra desde que perdeu na primeira rodada do Torneio de Miami para a japonesa Naomi Osaka, em duelo realizado em 21 de março. Quatro vezes campeã do Torneio de Roma, em 2002, 2013, 2014 e 2016, a norte-americana será substituída na chave da competição pela norte-americana Catherine Bellis.