Após finais, espanhóis sobem no ranking da ATP

Verdasco subiu três posições e aparece agora no 26.º lugar após encerrar um jejum de títulos que vinha desde 2010, enquanto Almagro, vice-campeão em Houston pelo segundo ano seguido, não somou pontos e segue em 20.º. Garcia-Lopez foi quem se deu melhor, ganhando 15 posições, até a 38.ª. Granollers está um pouco à frente, na 32.ª colocação, após ganhar quatro postos.

As demais mudanças significativas no grupo dos 40 melhores do mundo, nesta semana, estão ligados a perda de pontos. O norte-americano John Isner falhou na defesa do título em Houston e caiu dois lugares, saindo do top10, em 11.º. Foram beneficiados Richard Gasquet (França, em nono) e Milos Raonic (Canadá, em 10.º). O mesmo para Tommy Robredo (Espanha), que perdeu os 250 pontos do título de Casablanca do ano passado e caiu quatro posições, aparecendo no 18.º lugar.

Melhor brasileiro no ranking, Thomaz Bellucci se deu bem na semana, ganhando duas posições porque atletas na frente dele perderam pontos. Mas ele não deve se manter no 103.º lugar por muito tempo. Afinal, foi eliminado na primeira rodada do quali para o Masters 1000 de Montecarlo, neste domingo. Em seguida, tem que defender quartas de final em Barcelona.

João Souza, o Feijão, fez semifinal do Challenger de Itajaí (SC), na semana retrasada, mas os pontos só começaram a contar agora. Assim, subiu sete posições, para o 133.º lugar. Já Rogerinho perdeu os pontos do vice-campeonato do Challenger de Santos (SP), do ano passado, e despencou 23 lugares. Agora é o 178.º, atrás também de Guilherme Clezar, o 170.º.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking:

1º - Rafael Nadal (Espanha), 13.730 pontos

2º - Novak Djokovic (Sérvia), 11.680

3º - Stanislas Wawrinka (Suíça), 5.760

4º - Roger Federer (Suíça), 5.355

5º - Tomas Berdych (República Checa), 4.720

6º - David Ferrer (Espanha), 4.640

7º - Juan Martin Del Potro (Argentina), 4.260

8º - Andy Murray (Grã-Bretanha), 4.040

9º - Richard Gasquet (França), 2.635

10º - Milos Raonic (Canadá), 2.580

11º - John Isner (EUA), 2.555

12º - Jo-Wilfried Tsonga (França), 2.550

13º - Fabio Fognini (Itália), 2.400

14º - Grigor Dimitrov (Bulgária), 2.130

15º - Mikhail Youzhny (Rússia), 2.090

16º - Tommy Haas (Alemanha), 2.075

17º - Kei Nishikori (Japão), 1.985

18º - Tommy Robredo (Espanha), 1.890

19º - Kevin Anderson (África do Sul), 1.835

20º - Nicolas Almagro (Espanha), 1.750

103º - Thomaz Bellucci (Brasil), 567

133º - João Souza, Joao (Brasil), 437

170º - Guilherme Clezar (Brasil), 313

178º - Rogério Dutra Silva (Brasil), 288