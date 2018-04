Após furar quali, Rogerinho perde na 1ª rodada em Winston-Salem

Após vencer suas duas partidas no qualifying, Rogério Dutra Silva acabou sendo eliminado na primeira rodada da chave principal do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. O tenista número 1 do Brasil foi superado pelo local Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h09min.

Atual 68º do mundo, Rogerinho fez um duelo equilibrado contra o 57º do ranking no set inicial, em que faturou duas quebras de saque. No entanto, cedeu três quebras e viu o rival fechar o set inicial. No segundo, Young foi superior e venceu o set sem ter o saque ameaçado. Obteve ainda duas quebras.

Com a eliminação, Rogerinho vai se concentrar agora nos treinos em preparação para o US Open, que terá início na próxima segunda-feira. Young, por sua vez, vai enfrentar o croata Borna Coric na segunda rodada no último torneio preparatório para o quarto e último Grand Slam da temporada.

Rogerinho não era o único brasileiro em ação em Winston-Salem, competição de nível ATP 250. No domingo, Thiago Monteiro estreou com vitória na chave principal, ao superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Na segunda rodada, ele terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi.

Ainda nesta segunda avançaram na chave o russo Andrey Rublev, o italiano Andreas Seppi e o taiwanês Lu Yen-Hsun.