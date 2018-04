Após furar quali, Rogerinho vence na 1ª rodada do Torneio de Barcelona

Após furar o qualifying do Torneio de Barcelona, o tenista brasileiro Rogério Dutra Silva conquistou a vitória na primeira rodada da chave principal da competição de nível ATP 500, nesta segunda-feira. O tenista número 1 do País superou o norte-americano Jared Donaldson pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h26min de duelo.

Com o resultado, Rogerinho já soma três vitórias consecutivas no saibro de Barcelona. No fim de semana, ele venceu seus dois jogos no quali também sem perder sets. Pela segunda rodada, o brasileiro terá um desafio mais complicado pela frente. Ele enfrentará o local Albert Ramos-Viñolas, 10º cabeça de chave e atual 40º do ranking.

Para superar a estreia na chave principal, o brasileiro voltou a exibir a mesma consistência que mostrou no saibro na temporada passada. Ele precisou salvar quatro break points, três deles no segundo set. E faturou quatro quebras de serviço sobre o rival de 21 anos, 51º do ranking.

Rogerinho também demonstrou regularidade no saque, ao acertar 79% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. No total, cravou dois aces e cometeu o mesmo número de duplas faltas. O triunfo nesta segunda mantém Rogerinho na 125ª colocação do ranking, com chances de ganhar mais posições, se reaproximando do Top 100.

Além de Rogerinho, representam o Brasil nas fortes chaves de Barcelona os duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares. Melo atua ao lado do polonês Lukasz Kubot e Soares joga com o escocês Jamie Murray. Na chave de simples, as estrelas do torneio são o local Rafael Nadal, atual campeão, e o sérvio Novak Djokovic.