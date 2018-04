Após furar qualifying, Bia Haddad bate norte-americana na estreia em Cincinnati

A brasileira Bia Haddad Maia começou muito bem sua trajetória no Torneio de Cincinnati. Depois de furar o qualifying e garantir vaga na chave principal no fim de semana, a tenista número 80 do mundo estreou com vitória nesta segunda-feira sobre a norte-americana Lauren Davis, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Número 34 do mundo e atuando diante de sua torcida, Davis entrou em quadra como favorita, mas foi surpreendida pela brasileira. Em apenas 1h24min de partida, Bia Haddad mostrou-se em dia bastante inspirado e venceu com certa facilidade o primeiro confronto entre elas no circuito da WTA.

O primeiro set foi bastante equilibrado, mas Bia Haddad aproveitou a única oportunidade de quebra que teve para largar em vantagem. Na segunda parcial, a brasileira até teve o saque quebrado, mas aproveitou três dos oito break points que teve a seu favor para confirmar o triunfo.

Agora, Bia Haddad deve ter vida ainda mais difícil na segunda rodada do Torneio de Cincinnati. A brasileira vai encarar a espanhola Garbiñe Muguruza, quarta cabeça de chave e número 6 do mundo, que folgou na primeira rodada e vai estrear contra a 80.ª colocada do ranking.