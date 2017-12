Após furar qualifying, Teliana Pereira perde na estreia em Hobart

Depois de ter conseguido superar o qualifying do Torneio de Hobart de tênis, Teliana Pereira acabou sendo derrotada já em sua estreia na chave principal da competição realizada na Austrália. Nesta segunda-feira, a tenista brasileira foi batida pela norte-americana Sachia Vickery por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

Ex-tenista número 1 do Brasil e atual 204ª colocada do ranking mundial, a pernambucana amargou uma péssima temporada no ano passado, mas, apenas por ter superado a fase qualificatória em Hobart, deverá ganhar oito posições na próxima semana no ranking da WTA, voltando ao menos ao Top 200.

Por causa da temporada ruim em 2016, Teliana foi superada por Paula Gonçalves, atual 170ª tenista do mundo e número 1 do Brasil, e também pela sua outra compatriota Bia Haddad Maia, hoje a 175ª colocada no geral.

Ao derrotar Teliana, Vickery, 136ª colocada da WTA, ainda deu sorte para a próxima fase em Hobart, pois ela escapou de um provável confronto diante da francesa Kristina Mladenovic, sétima cabeça de chave, que em outro duelo desta segunda foi arrasada pela belga Elise Mertens, surpresa do qualifying, que arrasou com parciais de 6/1 e 6/2.

Também nesta segunda-feira, a holandesa Kiki Bertens confirmou a sua condição de principal cabeça de chave em Hobart ao atropelar a alemã Annika Beck, também por 6/1 e 6/2, em sua estreia. A sua próxima adversária será a casaque Galina Voskoboeva.

Outra que confirmou favoritismo na estreia foi a sueca Johanna Larsson, 11ª cabeça de chave, que passou pela checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 1, de virada, com 6/7(5/7), 6/3 e 6/1. Assim, ela se credenciou para pegar na próxima fase a ucraniana

Lesia Tsurenko, que eliminou a espanhola Silvia Soler Espinosa por 6/2 e 6/3.

Já a italiana Francesa Schiavone decepcionou em Hobart ao cair já na estreia diante da croata Jana Fett, que furou o qualifying e agora venceu com parciais de 6/3 e 6/2 para avançar à segunda rodada da competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar daqui uma semana, em Melbourne.

SYDNEY - Outra competição que visa o primeiro Grand Slam do ano, o Torneio de Sydney também contou com jogos válidos pela sua primeira rodada nesta segunda. E a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira cabeça de chave, confirmou favoritismo ao arrasar a alemã Laura Siegemund por 6/2 e 6/0.

Com o triunfo, Cibulkova se credenciou para encarar na segunda rodada a canadense Eugenie Bouchard, que no último domingo estreou vencendo a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.

A britânica Johanna Konta e a italiana Roberta Vinci, respectivas sexta e nona pré-classificadas, também venceram em suas estreias nesta segunda-feira. A primeira delas bateu a australiana Arina Rodionova por 6/3 e 6/4, enquanto Vinci superou a grega Maria Sakkari por 6/4 e 6/0.

A adversária de Vinci na próxima fase também foi definida nesta segunda-feira. Trata-se da checa Barbora Strycova, que eliminou a russa Ekaterina Makarova por 6/3 e 7/5. Já a próxima rival de Konta será a australiana Daria Gavrilova, que derrotou a alemã Laura Siegemund por 6/2 e 6/0.

WOZNIACKI BATE CAMPEÃ OLÍMPICA

Outra tenista de destaque que estreou com vitória nesta segunda-feira em Sydney foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial, que passou pela porto-riquenha Monica Puig, atual campeã olímpica, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.

Já a ucraniana Kateryna Bondarenko e a russa Elena Vesnina caíram na estreia como respectivas quarta e oitava cabeças de chave. Bondarenko foi superada pela norte-americana Christina McHale, que venceu com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Vesnina, por sua vez, abandonou por lesão o segundo set do jogo contra a também tenista dos EUA CoCo Vandeweghe quando perdia por 4/0, após já ter sido batida por 6/2 na primeira parcial.