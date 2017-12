Após gravidez, Serena voltará ao tênis em torneio amistoso no próximo sábado

A norte-americana Serena Williams já tem data para voltar ao tênis. Após quase um ano afastada do esporte para dar à luz sua primeira filha, Alexis, a atleta disputará o torneio amistoso de Mubadala, em Abu Dabi. A organização da competição confirmou a participação dela neste domingo.

Serena anunciou sua gravidez em abril, mas não entra em quadra desde janeiro. Sua última competição foi o Aberto da Austrália, no qual ela foi campeã. De lá para cá, se afastou do tênis para tratar de uma lesão e, posteriormente, por causa de Alexis, que nasceu no dia 1.º de setembro.

"Estou muito feliz por retornar às quadras em Abu Dabi pela primeira vez desde o nascimento da minha filha. O torneio de Mubadala é tradicional na abertura da temporada dos homens e estou feliz por participar do primeiro evento feminino. Estou ansiosa para ver os fãs em Abu Dabi na décima edição do campeonato", declarou Serena.

Como a tenista ressaltou, esta será a primeira vez que haverá uma disputa feminina no torneio. No sábado, terceiro dia de competição, Serena vai encarar a leta Jelena Ostapenko, atual campeã de Roland Garros.

"Estou empolgada por jogar em Abu Dabi. Esta será a primeira vez que as mulheres terão um evento e é uma enorme honra fazer parte desta história depois de assistir ao torneio por tantos anos. A última temporada foi realmente incrível para mim e eu mal posso esperar para começar a nova temporada com um evento tão incrível", comentou Ostapenko.