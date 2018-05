Thiago Monteiro exalta apoio da torcida no Brasil Open

A vitória de Thiago Monteiro sobre o espanhol Daniel Munoz De La Nava no Brasil Open, conquistado na noite desta quinta-feira, veio de virada. O tenista brasileiro reconhece que teve um pouco de dificuldade para se adaptar ao estilo do rival, número 72 do ranking, e conta que tentou tirar o "máximo de energia possível" da torcida no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

"No primeiro set, foi difícil encontrar o ritmo. Também tive um pouco de dificuldade pelo fato de ele ser canhoto. No segundo, entrei melhor no jogo, comecei a sacar melhor, a impor um jogo mais agressivo, da maneira que gosto de jogar. E o apoio da torcida também foi muito importante", analisou.

Com o triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, o brasileiro disputará pela primeira vez na carreira as quartas de final de um torneio de nível ATP. Vivendo o seu melhor momento no tênis, Monteiro diz que a fama ainda não ganhou as ruas. "É só dentro do clube. O pessoal está me apoiando muito, me dando muita força."

O seu próximo rival será o uruguaio Pablo Cuevas, atual campeão do Brasil Open e seu algoz no Rio Open, na semana anterior. Ele sabe que terá pela frente um rival embalado e prevê um duelo difícil. "Vou estudar bem esse meu último jogo para ajeitar os detalhes que faltaram para conquistar a vitória. Ele vem em uma fase muito boa, confiante, conquistou o título no Rio e é um jogador muito sólido", afirma.

E Thiago Monteiro já traçou a sua estratégia: "Vou procurar jogar de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco melhor do que no último jogo e tentar mexer bastante ele na quadra. Com o acúmulo de jogos, ele deve estar um pouco mais cansado".