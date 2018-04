Após perder em estreia nos EUA, Bia Haddad Maia cai uma posição no ranking da WTA

Seis dias depois de ser eliminada na estreia do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, a brasileira Beatriz Haddad Maia caiu uma posição no ranking do WTA, atualizado nesta segunda-feira. Única brasileira no Top 100, a tenista desceu do 63º para o 64º lugar.

Bia sofreu com dores no punho esquerdo e deixou o confronto no qual abriu campanha em Charleston no terceiro set. Ela chegou a bater a espanhola Lara Arruabarrena por 6/4 na primeira parcial, mas depois a adversária reagiu para empatar o jogo com um triunfo por 7/6, com 8/6 no tie-break, no qual a brasileiro chegou a desperdiçar um match point.

Foi uma eliminação amarga para Bia na competição que acabou tendo como campeã a holandesa Kiki Bertens, que com o feito nesta segunda-feira saltou do 27º para o 21º lugar do ranking mundial. Já a alemã Julia Goerges, que foi vice-campeã do torneio norte-americano, ganhou duas posições e agora aparece em 11.º lugar.

Já a espanhola Garbiñe Muguruza, que faturou o Torneio de Monterrey no último domingo, se manteve na terceira posição, atrás apenas da romena Simona Halep e da dinamarquesa Caroline Wozniacki, respectivas líder e vice-líder da listagem da WTA.

Esse foi o sexto título da espanhola em sua carreira profissional, sendo que ela já havia se sagrado campeã da competição mexicana em 2012. Já a húngara Timea Babos, vice-campeã em Monterrey, subiu cinco posições e entrou no Top 40, no qual figura em 39º lugar.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 8.140 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.970

4) Elina Svitolina (UCR), 5.630

5) Jelena Ostapenko (LET), 5.611

6) Karolina Pliskova (RCH), 4.730

7) Caroline Garcia (FRA), 4.625

8) Venus Williams (EUA), 4.277

9) Sloane Stephens (EUA), 3.938

10) Petra Kvitova (RCH), 3.271

11) Angelique Kerber (ALE), 3.150

12) Daria Kasatkina (RUS), 2.940

13) Julia Goerges (ALE), 2.855

14) Madison Keys (EUA), 2.538

15) Coco Vandeweghe (EUA), 2.488

16) Anastasija Sevastova (LET), 2.460

17) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.350

18) Ashleigh Barty (AUS), 2.283

19) Kristina Mladenovic (FRA), 2.280

20) Elise Mertens (BEL), 2.200

64) Beatriz Haddad Maia (BRA), 948