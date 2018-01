Bellucci viaja à Austrália com boas perspectivas para 2016

Uma temporada com bons resultados e ascensão no ranking mundial da ATP é o que espera o brasileiro Thomaz Bellucci para 2016. Foi com essa expectativa que o número 1 do Brasil e 37 do mundo embarcou nesta terça-feira para a Austrália, onde na próxima semana inicia o ano com uma sequência de três torneios na Oceania: ATP 250 de Brisbane, ATP 250 de Sydney e, por fim, o Aberto da Austrália (primeiro Grand Slam da temporada).

A viagem à Austrália foi iniciada na véspera de seu aniversário de 28 anos, fato já corriqueiro para Bellucci. "Já estou acostumado, mas é por uma boa causa", disse o brasileiro, que chega à Austrália somente nesta quinta-feira. "É bom chegar com uns dias de antecedência por causa do fuso e para já ir entrando no clima do torneio", acrescentou.

Após um pouco mais de um mês de intensos treinos físicos e técnicos, entre São Paulo e Rio, Bellucci se sente preparado para começar 2016. "A pré-temporada foi muito produtiva. Foram cinco semanas de treinamentos muito intensos. Focamos bastante a parte física nas primeiras semanas e, depois, na parte técnica trabalhamos especificamente pontos chaves do meu jogo que podem me elevar a um outro nível.

Aliado a isso, o calor que fez no Rio durante os treinamentos, com certeza, vai me ajudar na adaptação mais rápida ao clima quente da Austrália".

Além de ser ano olímpico, Bellucci espera render mais em 2016. "Jogar uma Olimpíada em casa é algo novo, diferente e motivador para todos nós brasileiros. Não faremos nenhum treinamento específico para o Rio-2016, mas espero estar na minha melhor forma física e mental em agosto. Estou bastante motivado para fazer a melhor temporada da minha carreira".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira os primeiros torneios de Bellucci em 2016:

04/01 - ATP 250 de Brisbane (Austrália)

11/01 - ATP 250 de Sydney (Austrália)

18/01 - Aberto da Austrália (em Melbourne)

01/02 - ATP 250 de Quito (Equador)

15/02 - ATP 500 do Rio (Rio Open)

22/02 - ATP 250 de São Paulo (Brasil Open)

07/03 - Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos)

21/03 - Masters 1000 de Miami (Estados Unidos)