Após quatro meses, Serena Williams retorna com vitória Depois de quatro meses afastada das quadras, a tenista norte-americana Serena Williams, ex-número um do mundo, derrotou nesta segunda-feira a sueca Sofia Arvidsson por 2 sets a 0, com direito a "pneu" (6/4 e 6/0), em jogo válido pela primeira rodada do WTA de Hobart, na Austrália. Atual número 95 do ranking mundial, Williams passou os últimos meses se recuperando de lesões no tornozelo e no joelho. "Apesar de estar voltando, não estive bem em quadra", contou a tenista. "Espero recuperar o ritmo para disputar o Aberto da Austrália." Em outro duelo, a atual campeã de Hobart, a holandesa Michaella Krajicek, foi eliminada pela francesa Severino Bremond por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/0. Ao todo, o Torneio de Hobart distribui US$ 145 mil em prêmios. Outras partidas desta segunda-feira em Hobart Catalina Castaño/COL 2 a 0 Roberta Vinci/ITA - 6/3 e 6/4 Romina Oprandi/ITA 2 a 0 Elena Likhovtseva/RUS - 7/6 (7/3) e 6/1 Sania Mirza/IND 2 a 0 Maria Kirilenko/RUS - 6/4 e 6/4 Mara Santangelo/ITA 2 a 1 Maria Elena Camerin/ITA - 7/5, 2/6 e 6-3 Sybille Bammer/AUT 2 a 0 Ashley Harkleroad/EUA 7/6 (7/2) e 6/1 Lucie Safarova/CHE 2 a 0 Martina Muller/ALE - 7/6 (7/5) e 6/2 Alicia Molik/AUS 2 a 1 Jelena Kostanic/CRO - 4/6, 6/1 e 6/2 Alona Bondarenko/UCR 2 a 0 Jessica Moore/AUS - 6/2 e 7/6 (8/6) Zheng Jie/CHI 2 a 0 Stephanie Foretz/FRA - 6/2 e 6/2 Anabel Medina/ESP 2 a 0 Elena Vesnina/RUS - 6/1 e 6/3