Após queda de Jankovic, favoritas são eliminadas e Safarova avança em Taiwan

As zebras continuaram dando as cartas no Torneio de Taiwan, evento da WTA disputado em quadras duras, nesta quarta. Um dia após a ex-líder do ranking Jelena Jankovic ser eliminada, três das quatro cabeças de chave que entraram em quadra nesta quarta foram eliminadas.

A francesa Caroline Garcia, número 25 do mundo e terceira favorita, perdeu para Mandy Minella, 93ª colocada no ranking e tenista de Luxemburgo, por duplo 6/4. A norte-americana Shelby Rogers, número 48 do mundo e sétima pré-classificada, foi superada pela tunisiana Ons Jabeur, apenas a 181ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Número 32 do mundo e quarta cabeça de chave, a letã Anastasija Sevastova caiu para a checa Lucie Safarova, 55ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4. A vice-campeã da edição de 2015 de Roland Garros vai duelar nas quartas de final com a única cabeça de chave que avançou nesta quarta-feira em Taiwan. A sua rival será a japonesa Misaki Doi, número 41 do mundo, que passou pela compatriota Risa Ozaki (94ª) por 6/4 e 6/1.

Apesar de tantas quedas, o Torneio de Taiwan ainda conta com as suas duas principais favoritas vivas na chave. A ucraniana Elina Svitolina e a australiana Samantha Stosur avançaram em seus jogos de estreia, folgaram nesta quarta e voltarão a atuar na quinta.