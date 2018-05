Após queda em estreia, Cilic cai para 5º e Dimitrov fica em 4º no ranking da ATP

Dias depois de amargar uma surpreendente derrota já em sua estreia no Torneio de Istambul, Marin Cilic caiu da quarta para a quinta posição do ranking da ATP, que voltou a ser atualizado nesta segunda-feira. O tenista croata acabou sendo ultrapassado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, novo quarto colocado da listagem, que não atuou em nenhuma competição na semana passada.

Cilic foi eliminado pelo tunisiano Malek Jaziri, que depois passaria por outros dois adversários para chegar de maneira inesperada na decisão do ATP 250 turco realizado em quadras de saibro. Ele só foi ser derrotado na final pelo japonês Taro Daniel, outra surpresa e responsável pela eliminação do brasileiro Rogério Dutra Silva nas quartas de final.

Pela boa campanha, Jaziri saltou 16 posições no ranking e assumiu nesta segunda-feira o 62º lugar, enquanto Taro Daniel subiu 32 postos, entrou no Top 100 e agora ocupa a condição de 82º tenista do mundo. Em Istambul, o japonês conquistou, por sinal, o seu primeiro título de um torneio do circuito da ATP.

Além da troca de posições entre Cilic e Dimitrov, o Top 20 do ranking teve como principal outra novidade a entrada de Kei Nishikori, do Japão. Ex-número 4 do mundo, ele assumiu justamente o 20º lugar ao ser beneficIado pela queda de quatro colocações do canadense Milos Raonic, agora o 24º no geral.

O ranking segue sendo liderado pelo espanhol Rafael Nadal, com apenas 100 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer, o vice-líder. O alemão Alexander Zverev, campeão do Torneio de Munique no último final de semana, se manteve na terceira posição.

Destaque também nesta segunda-feira para a ascensão do português João Sousa, que pulou do 68º para o 48º lugar após conquistar no último domingo o Torneio de Estoril, onde fez história como primeiro tenista local a ganhar esta competição.

BRASILEIROS

Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva subiu cinco posições após a sua campanha em Istambul e agora figura em 116º no geral. O número 1 do País, porém, viu Thiago Monteiro ficar mais próximo como segundo mais bem ranqueado do Brasil. Ele subiu nove posições e assumiu o 122º lugar depois de ter furado o qualifying na Turquia e depois estreado com vitória na chave principal.

Em péssima fase, Thomaz Bellucci desceu mais quatro posições e caiu para 221º no ranking, enquanto Guilherme Clezar, outro único brasileiro no Top 300, subiu cinco e agora é o 235º da ATP.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 8.670

3º - Alexander Zverev (ALE), 5.195

4º - Grigor Dimitrov (BUL), 4.950

5º - Marin Cilic (CRO), 4.780

6º - Juan Martín del Potro (ARG), 4.470

7º - Dominic Thiem (AUT), 3.545

8º - Kevin Anderson (AFS), 3.345

9º - John Isner (EUA), 3.125

10º - David Goffin (BEL), 3.020

11º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.280

12º - Novak Djokovic (SER), 2.220

13º - Sam Querrey (EUA), 2.220

14º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.175

15º - Jack Sock (EUA), 2.155

16º - Diego Schwartzman (ARG), 2.085

17º - Tomas Berdych (CZE), 2.060

18º - Lucas Pouille (FRA), 1.995

19º - Fabio Fognini (ITA), 1.840

20º - Kei Nishikori (JAP), 1.835

116º - Rogério Dutra Silva (BRA), 477

122º - Thiago Monteiro (BRA), 460

221º - Thomaz Bellucci (BRA), 262

235º - Guilherme Clezar (BRA), 246