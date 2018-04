Após quedas precoces, Bellucci e Teliana fazem estreias nesta segunda

Após sofrerem quedas precoces em seus últimos torneios, Thomaz Bellucci e Teliana Pereira voltam à quadra nesta segunda-feira. O número 1 do tênis masculino brasileiro vai disputar o Torneio de Munique, na Alemanha, enquanto a melhor brasileira no ranking da WTA competirá em Rabat, no Marrocos.

No torneio alemão, Bellucci será o cabeça de chave número seis. Atual 35º do ranking, ele vai estrear contra o russo Mikhail Youzhny, 74º do mundo, por volta das 10 horas (horário de Brasília). O retrospecto entre os dois tenistas está empatado, com três vitórias para cada.

"Já joguei contra ele várias vezes e sempre foram jogos muito complicados. Tenho que ter muita atenção na profundidade das bolas para não deixar ele entrar na quadra, que é onde ele gosta de jogar", comentou o brasileiro.

Do outro lado do Mar Mediterrâneo, Teliana entrará em ação nesta segunda contra a alemã Annika Beck, cabeça de chave número sete e atual 41ª do ranking. "A Annika é uma ótima jogadora. No ano passado jogamos duas vezes e vou tentar lembrar de Floripa, dos bons momentos, fazendo o meu jogo, me impondo e sendo positiva", disse a brasileira, 86ª do mundo.

Teliana decidiu contra a alemã o título do WTA de Florianópolis do ano passado e levou a melhor, por 2 sets a 1. A brasileira se agarra a essa boa lembrança para tentar se recuperar na temporada. Em dez jogos disputados neste ano, Teliana perdeu nove. Só ganhou da compatriota Beatriz Haddad Maia na estreia em Miami.

O último resultado negativo aconteceu em Bogotá, quando também foi derrotada na estreia. Foi na capital colombiana que a brasileira conquistou seu primeiro grande título da carreira, no ano passado.