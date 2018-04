Após romper com Larri, Bellucci terá técnico argentino Depois de romper a parceria que tinha com Larri Passos, no mês passado, Thomaz Bellucci confirmou nesta quarta-feira a contratação do argentino Daniel Orsanic, de 43 anos, como seu novo técnico. O novo comandante assumirá a missão de iniciar uma nova fase na carreira do tenista número 1 do Brasil, que acumulou resultados decepcionantes ao longo desta temporada, encerrada por ele na 37.ª posição do ranking mundial.