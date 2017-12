David Ferrer reduz vantagem de Nishikori no ranking da ATP

O ranking da ATP voltou a ser atualizado nesta segunda-feira, primeiro dia de disputas do Aberto da Austrália, e não trouxe nenhuma mudança de posição em seu Top 20. Liderada com folga pelo sérvio Novak Djokovic, a listagem teve como única novidade no grupo dos 20 mais bem colocados a pequena evolução do espanhol David Ferrer, oitavo colocado, que reduziu um pouco a desvantagem que possui em relação ao japonês Kei Nishikori, o sétimo.

Semifinalista do Torneio de Auckland, na semana passada, Ferrer somou mais 90 pontos e chegou aos 4.055, enquanto Nishikori permaneceu com 4.235. Na atualização anterior do ranking, por sinal, o japonês havia ultrapassado o espanhol, que era o sétimo colocado.

Já Djokovic tem incríveis 16.790 pontos, enquanto o britânico Andy Murray, o vice-líder, tem 8.945. Com menos da metade dos pontos do sérvio, o suíço Roger Federer segue na terceira posição, com 8.165. O compatriota do recordista de títulos de Grand Slam Stan Wawrinka é o quarto colocado, enquanto o espanhol Rafael Nadal fecha o grupo dos cinco primeiros. O checo Tomas Berdych, o sexto colocado, e os franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga, respectivos nono e décimo, são os outros integrantes do Top 10.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Logo abaixo do Top 20, destaque para as evoluções do espanhol Roberto Bautista Agut e do norte-americano Jack Sock, que galgaram quatro postos cada um e agora figuram respectivamente na 21ª e 22ª posições. Curiosamente, os dois foram finalistas do Torneio de Auckland no último sábado, quando Sock abandonou o duelo no início do segundo set, após cair por 6/1 na primeira parcial.

Thomaz Bellucci, o número 1 do Brasil, segue como 37º colocado do ranking mundial, mesmo depois de ter sido eliminado já na estreia do Torneio de Sydney, na semana passada. Já Rogério Dutra Silva, atual vice-líder do País, subiu dez posições e agora é o 116º no geral. João Souza, o Feijão, caiu um posto em relação à semana passada e está em 149º lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 16.790 pontos

2) Andy Murray (GBR), 8.945

3) Roger Federer (SUI), 8.165

4) Stan Wawrinka (SUI), 6.865

5) Rafael Nadal (ESP), 5.230

6) Tomas Berdych (RCH), 4.560

7) Kei Nishikori (JAP), 4.235

8) David Ferrer (ESP), 4.145

9) Richard Gasquet (FRA), 2.850

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.635

11) John Isner (EUA), 2.495

12) Kevin Anderson (RSA), 2.475

13) Marin Cilic (CRO), 2.405

14) Milos Raonic (CAN), 2.270

15) Gilles Simon (FRA), 2.145

16) David Goffin (BEL), 1.835

17) Bernard Tomic (AUS), 1.720

18) Benoit Paire (FRA), 1.703

19) Feliciano López (ESP), 1.690

20) Dominic Thiem (AUT), 1.645

-----

37) Thomaz Bellucci (BRA), 1.105

116) Rogério Dutra Silva (BRA), 503

149) João Souza (BRA), 404

152) André Ghem (BRA), 389

183) Guilherme Clezar (BRA), 275