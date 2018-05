Após ser pai, Andy Murray volta ao tênis na próxima semana

O retorno de Andy Murray ao tênis após se tornar pai será na Copa Davis. Nesta terça-feira, o número 2 do mundo foi convocado para liderar a equipe da Grã-Bretanha na série contra o Japão, na próxima semana, quando iniciará a defesa de seu título em série marcada para Birmingham.

Murray e seu irmão, Jamie, que foi campeão do Aberto da Austrália ao lado do brasileiro Bruno Soares, foram dois dos cinco jogadores convocados pelo capitão Leon Smith para os duelos marcados para os dias 4, 5 e 6 de março. Além deles, também foram chamados Kyle Edmund, Dominic Inglot e Dan Evans.

Mas todas as atenções, evidentemente, estarão voltadas para Murray que venceu os três jogos que participou na decisão da Copa Davis do ano passado diante da Bélgica, garantindo o primeiro título da Grã-Bretanha após 79 anos.

Murray não disputa uma partida desde 31 de janeiro, quando perdeu a decisão do Aberto da Austrália para Novak Djokovic. Kim Sears, deu à luz ao seu primeiro filho, Sophia, em 7 de fevereiro.

A equipe do Japão para o confronto também está definida e será liderada por Kei Nishikori, o número seis do mundo. Taro Daniel, Yoshihito Nishioka e Yasutaka Uchiyama foram os outros jogadores chamados.

OUTRO RETORNO

Após ficar fora da Davis no último ano, Tomas Berdych, que ajudou a República Checa a faturar o título do torneio em 2012 e 2013, voltará a atuar pela equipe do seu país na série contra a Alemanha. Além do número 7 do mundo, também foram chamados Radek Stepanek, Lukas Rosol e Jiri Vesely.

Já a equipe da Alemanha vai ser composta por Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev, Dustin Brown e Philipp Petzschner. A série vai ser disputada em Hannover.