Após título e volta ao topo do ranking, Wozniacki estreia com vitória na Rússia

Menos de uma semana depois de conquistar o título do Aberto da Austrália e voltar à liderança do ranking mundial após seis anos, Caroline Wozniacki estreou com vitória no Torneio de São Petersburgo, nesta quinta-feira, na Rússia. A tenista dinamarquesa arrasou a russa Anastasia Potapova por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em confronto válido já pela segunda rodada da competição.

Com o triunfo, a atual número 1 do mundo garantiu vaga nas quartas de final, fase em que terá pela frente outra jogadora da casa. Trata-se de Daria Kasatkina, que na última quarta-feira atropelou a francesa Alize Cornet por 6/2 e 6/1.

842439Ao derrotar a romena Simona Halep em Melbourne na decisão do último sábado, Wozniacki finalmente conquistou o seu primeiro título de Grand Slam na carreira. Desta vez, a dinamarquesa encarou uma adversária de apenas 16 anos e atual 235ª colocada do ranking da WTA, superada em apenas 67 minutos de duelo.

A favorita aproveitou sete de 21 chances de quebrar o saque de Anastasia Potapova, que é a atual campeã júnior do Grand Slam de Wimbledon e ganhou o seu único game no duelo ao converter um dos cinco break points cedidos por Wozniacki.

Outras duas tenistas que confirmaram favoritismo para assegurar classificação às quartas de final nesta quinta-feira foram a francesa Kristina Mladenovic e a alemã Julia Görges, respectivas quarta e quinta cabeça de chave.

Mladenovic avançou ao eliminar a eslovaca Dominika Cibulkova por duplo 6/4, enquanto Görges superou a italiana Roberta Vinci por 7/5 e 6/0. A próxima rival da francesa será a checa Katerina Siniakova, que nesta quinta bateu a russa Ekaterina Makarova por 7/6 e 7/5. Já a adversária seguinte de Cibulkova será a russa Elena Rybakina, que veio do qualifying e na última quarta-feira surpreendeu ao eliminar a francesa Caroline Garcia, sétima colocada da WTA, com uma vitória por 2 sets a 1.

Outra a avançar às quartas de final nesta quinta foi a checa Petra Kvitova, que na última partida do dia eliminou a romena Irina-Camelia Begu com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1. A sua próxima rival será a letã Jelena Ostapenko, segunda cabeça de chave, que na última quarta passou pela local Vera Zvonareva por 2 sets a 0.