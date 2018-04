Após título em Barcelona, Nadal comemora por se manter em alto nível

BARCELONA - O tenista espanhol Rafael Nadal não consegue esconder a satisfação de conseguir continuar competindo em alto nível depois de passar meses se recuperando de lesão no joelho no ano passado. Ao vencer neste domingo a final do Torneio de Barcelona por 2 sets a 0, diante do compatriota Nicolas Almagro, ele comemorou bastante. "Dou graças à vida pela oportunidade que está me dando", declarou.

Este é o quarto título de Nadal na temporada. Antes disso, já havia conquistado os torneios de São Paulo, Acapulco e Indian Wells. Ele ainda tem dois vice-campeonatos, o último deles diante do número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, no Masters 1000 de Montecarlo, no domingo passado.

Para Nadal, os sucessos que vem conseguindo na temporada mostram que "os últimos meses de trabalho têm valido a pena". "Sinto que posso jogar melhor, mas os resultados apontam que sou o número dois do ano, o que é uma notícia fantástica para mim", acrescentou.

Sobre a partida contra Almagro, Nadal avaliou que soube aproveitar os erros do rival. Ele conseguiu uma virada depois de ter sofrido duas quebras de saque e de ter visto o compatriota abrir 3/0. A partida encerrou en 6/4 e 6/3 e teve 1 hora e 32 minutos de duração.

"Por sorte ''Nico'' (Almagro) cometeu alguns erros, porque dos 3/0 aos 3/3 nem eu tive tempo de fazer grandes coisas", afirmou Nadal. O campeão opinou, porém, que voltou bem no segundo set. "Nos momentos importantes, respondi, e me mantive sólido no saque", comentou.