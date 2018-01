Murray ultrapassa Federer e é o novo número 2 do mundo

A campanha do título do Torneio de Montreal, confirmado no último domingo, rendeu ao britânico Andy Murray a vice-liderança do ranking da ATP. Na atualização da lista, divulgada nesta segunda-feira, o jogador aparece como o novo número 2 do mundo, ultrapassando Roger Federer e atrás somente de Novak Djokovic, justamente quem derrotou na decisão do torneio canadense.

O triunfo por 2 a 1 diante de Djokovic, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, levou Murray a 8.660 pontos no ranking da ATP, deixando para trás Federer, que não atuou no Canadá e tem 8.065. O britânico, no entanto, segue bastante distante do líder sérvio, que tem 14.265 pontos.

Outra mudança no Top 10 foi a ascensão de Rafael Nadal. O espanhol esteve longe dos melhores dias em Montreal, caiu nas quartas de final, mas foi beneficiado pela queda precoce de Marin Cilic na estreia e "roubou-lhe" a oitava colocação, com 3.680 pontos contra 3.505 do croata.

Quem também caiu nas quartas de final no Canadá e subiu no ranking foi o francês Jo-Wilfried Tsonga, que voltou ao Top 20 e agora é o 19.º, com 1.645. Mas o maior beneficiado foi mesmo o francês Jeremy Chardy, que caiu nas semifinais em Montreal e ganhou nada menos que 22 posições na lista. Agora, é o 27.º, com 1.275 pontos.

Entre os brasileiros, destaque para Rogério Dutra Silva, que subiu 101 posições após ser campeão no Challenger de Praga, no último domingo, e chegou aos 255 pontos, em 187.º. Thomaz Bellucci manteve-se em 33.º, com 1.170 pontos, enquanto João Souza, o "Feijão", caiu duas posições e é o 90.º, com 554.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER) - 14.265 pontos

2º - Andy Murray (GBR) - 8.660

3º - Roger Federer (SUI) - 8.065

4º - Kei Nishikori (JAP) - 6.385

5º - Stan Wawrinka (SUI) - 5.575

6º - Tomas Berdych (RCH) - 5.140

7º - David Ferrer (ESP) - 3.695

8º - Rafael Nadal (ESP) - 3.680

9º - Marin Cilic (CRO) - 3.505

10º - Milos Raonic (CAN) - 2.925

11º - Gilles Simon (FRA) - 2.765

12º - John Isner (EUA) - 2.270

13º - Richard Gasquet (FRA) - 2.105

14º - David Goffin (BEL) - 2.090

15º - Kevin Anderson (AFS) - 1.955

16º - Gael Monfils (FRA) - 1.930

17º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.690

18º - Dominic Thiem (AUT) - 1.655

19º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 1.645

20º - Viktor Troicki (SER) - 1.594

----------

33º - Thomaz Belluci (BRA) - 1.170

90º - João Souza (BRA) - 554

128º - André Ghem (BRA) - 429

167º - Guilherme Clezar (BRA) - 303

187º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 255