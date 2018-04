Após título na Suíça, belga Elise Mertens sobe 3 posições no Top 20 do tênis

A belga Elise Mertens subiu três posições no ranking feminino do tênis, atualizado nesta segunda-feira pela WTA, e assumiu o 17º lugar. Ela obteve esta ascensão no Top 20 ao conquistar o título do Torneio de Lugano, na Suíça, no último domingo.

Ao saltar da 20ª para a 17ª posição, a tenista da Bélgica passou a contabilizar 2.350 pontos na listagem e ultrapassou a eslovaca Magdalena Rybarikova, a australiana Ashleigh Barty e a francesa Kristina Mladenovic, que agora fecham, nesta ordem, o grupo das 20 primeiras.

Essas foram, por sinal, as únicas modificações de colocações no Top 20, que segue sendo liderado pela romena Simona Halep, com 8.140 pontos. O segundo lugar é ocupado pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 6.790, enquanto a espanhola Garbiñe Muguruza é a terceira, com 6.065.

O troféu conquistado por Mertens em Lugano foi o segundo obtido pela jovem tenista de 22 anos nesta temporada e o terceiro de sua carreira, sendo que outra jogadora campeã no último final de semana que comemorou expressiva subida no ranking nesta segunda-feira foi a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova. Esta galgou 48 colocações e agora é a 84ª tenista do mundo depois de ter faturado o Torneio de Bogotá, na Colômbia.

BRASIL

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia subiu um posto em relação à semana passada e ocupa a 63ª posição. Ela é a número 1 disparada do País. A segunda jogadora da nação na listagem da WTA é Gabriela Cé, que caiu oito colocações nesta segunda e agora é a 441ª no geral.

Ex-número 1 do Brasil e hoje apenas a quinta tenista do País, Teliana caiu mais 49 postos e agora é a 507ª jogadora do mundo, atrás também das suas compatriotas Nathaly Kurata (461ª) e Laura Pigossi (475ª). A alagoana de 29 anos, porém, festejou nesta segunda-feira a sua primeira vitória após 10 meses de jejum ao derrotar a italiana Camila Scala por 6/2 e 7/6 (10/8) e entrar na chave principal do Challenger de Chiasso, na Suíça.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 8.140 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 6.065

4) Elina Svitolina (UCR), 5.630

5) Jelena Ostapenko (LET), 5.307

6) Karolina Pliskova (RCH), 4.730

7) Caroline Garcia (FRA), 4.615

8) Venus Williams (EUA), 4.276

9) Sloane Stephens (EUA), 3.938

10) Petra Kvitova (RCH), 3.271

11) Julia Goerges (ALE), 2.980

12) Angelique Kerber (ALE), 2.971

13) Madison Keys (EUA), 2.722

14) Daria Kasatkina (RUS), 2.570

15) Anastasija Sevastova (LET), 2.545

16) Coco Vandeweghe (EUA), 2.488

17) Elise Mertens (BEL), 2.420

18) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.350

19) Ashleigh Barty (AUS), 2.318

20) Kristina Mladenovic (FRA), 2.280

63) Beatriz Haddad Maia (BRA), 948