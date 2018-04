Após título, Sharapova volta à 2ª posição no ranking da WTA

A russa Maria Sharapova está de volta à segunda colocação do ranking da WTA. Na atualização divulgada nesta segunda-feira, a tenista voltou a ficar atrás somente da norte-americana Serena Williams graças ao título conquistado em Roma no último domingo, que encerrou seu jejum de quatro meses sem troféus.

Foi a terceira conquista de Sharapova em Roma, o que lhe rendeu pontos suficientes para ultrapassar a romena Simona Halep. A russa agora soma 7.710 pontos, contra 7.360 da concorrente, que está em terceiro, após cair nas semifinais na Itália. Serena continua tranquila na ponta, com 9.361.

Finalista em Roma diante de Sharapova, a espanhola Carla Suárez Navarro teve motivos para celebrar, mesmo depois do vice. Em ascensão, ela subiu no ranking, da décima para a oitava posição, com 3.645 pontos, deixando para trás Ekaterina Makarova, que caiu para nono, com 3.510, e Andrea Petkovic, em décimo, com 3.315.

Mais para trás no Top 20, novas mudanças. Lucie Safarova subiu de 14.ª para 13.ª, deixando para trás Agnieszka Radwanska. Venus Williams também ganhou uma posição e agora está em 15.º, assim como Madison Keys, 16.ª, ambas ultrapassando Sara Errani, que caiu para a 17.ª colocação.

A brasileira Teliana Pereira perdeu a chance de subir na lista ao ser desqualificada do torneio ITF de Saint-Gaudens, na França, e manteve-se em 77.ª. Ela disputava as quartas de final do torneio quando acertou a raquete na torcida, sem intenção, e foi desclassificada pelo árbitro da partida.

Confira o ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.361 pontos

2º - Maria Sharapova (RUS), 7.710

3º - Simona Halep (ROM), 7.360

4º - Petra Kvitova (RCH), 6.670

5º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.940

6º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.063

7º - Ana Ivanovic (SER), 3.655

8º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.645

9º - Ekaterina Makarova (RUS), 3.510

10º - Andrea Petkovic (ALE), 3.315

11º - Angelique Kerber (ALE), 3.230

12º - Karolina Pliskova (RCH), 3.085

13º - Lucie Safarova (RCH), 2.995

14º - Agnieszka Radwanska (POL), 2.885

15º - Venus Williams (EUA), 2.646

16º - Madison Keys (EUA), 2.325

17º - Sara Errani (ITA), 2.140

18º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.118

19º - Elina Svitolina (UCR), 2.095

20º - Sabine Lisicki (ALE), 2.076

----------------------------

77º - Teliana Pereira (BRA), 745

167º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 314