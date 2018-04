Após títulos, Kanepi e Cornet sobem no ranking da WTA

Ao faturar o título do Torneio de Bruxelas, no sábado, Kanepi subiu 14 posições, para o 26º lugar. Vice-campeã na Bélgica, Peng ganhou 11 colocações e apareceu à frente de Kanepi, no 23º posto. Cornet, por sua vez, conquistou quatro posições e subiu para a 27ª colocação após se sagrar campeã do Torneio de Estrasburgo, na França.

A subida de Peng para o 23º lugar foi a primeira mudança entre as colocadas nas melhores posições do ranking da WTA. Sem competir nesta semana, as líderes mantiveram suas posições. A norte-americana Serena Williams segue com boa vantagem na ponta e não tem chances de perder a ponta em Roland Garros, que teve início no domingo.

Ela é seguida pela russa Maria Sharapova, que tentará defender o título em Paris, pela bielo-russa Victoria Azarenka e pela polonesa Agnieszka Radwanska. Completam o Top 10 a italiana Sara Errani, a chinesa Na Li, a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber, a australiana Samantha Stosur e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

A melhor brasileira no ranking continua sendo Teliana Pereira, na 130ª colocação. A tenista não conseguiu passar pelo qualificatório de Roland Garros, mas tem chance de entrar na chave principal caso ocorra alguma desistência. A brasileira foi sorteada como a primeira lucky-loser do Grand Slam francês.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking:

1.º - Serena Williams (EUA), 11.620 pontos

2.º - Maria Sharapova (Rússia), 10.015

3.º - Victoria Azarenka (Bielo-Rússia), 9.005

4.º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 6.125

5.º - Sara Errani (Itália), 5.835

6.º - Na Li (China), 5.335

7.º - Petra Kvitova (República Checa), 5.175

8.º - Angelique Kerber (Alemanha), 5.135

9.º - Samantha Stosur (Austrália), 3.645

10.º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 3.625

11.º - Nadia Petrova (Rússia), 3.065

12.º - Maria Kirilenko (Rússia), 3.036

13.º - Marion Bartoli (França), 2.845

14.º - Ana Ivanovic (Sérvia), 2.800

15.º - Roberta Vinci (Itália), 2.785

16.º - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 2.540

17.º - Sloane Stephens (EUA), 2.530

18.º - Jelena Jankovic (Sérvia), 2.500

19.º - Anastasia Pavlyuchenkova (Rússia), 2.010

20.º - Carla Suarez Navarro (República Checa), 1.975

130.º - Teliana Pereira (BRASIL), 518