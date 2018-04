Após vice em Madri, Soares perde na estreia em Roma Depois de uma grande campanha no Masters 1000 de Madri, semana passada, Bruno Soares e Alexander Peya decepcionaram nesta quinta-feira ao serem eliminados logo na estreia do Masters de Roma. Atual dupla número dois do mundo, eles foram derrotados pelos espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco, por 6/3 e 7/6 (7/4).