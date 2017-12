Após vice na Austrália, Rafael Nadal alega cansaço e desiste de jogar Copa Davis

O desgaste provocado pela campanha no Aberto da Austrália, em que foi vice-campeão ao perder no último domingo uma final épica contra o suíço Roger Federer, custou caro para Rafael Nadal. Nesta segunda-feira, o tenista espanhol comunicou que não tem condições físicas de defender a Espanha no confronto contra a Croácia, de sexta-feira a domingo, fora de casa, pela primeira rodada da Copa Davis.

De acordo com a capitã Conchita Martínez, Nadal conversou com ela e Ángel Ruiz Cotorro, chefe do departamento médico da Real Federação de Tênis, após a derrota para Federer e pediu a dispensa do time que jogará na cidade de Osijek contra os atuais vice-campeões da Copa Davis. Seu substituto será Feliciano López e ainda fazem parte da equipe Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta e Marc López.

"O desgaste de Rafa no último mês foi grande. Deve se recuperar de seus esforços e tenho certeza que nos acompanhará nas próximas fases", afirmou Conchita Martínez. "Agradeço a Feliciano López por sua disposição imediata para viajar, demonstrando uma vez mais seu enorme compromisso com a equipe", completou a técnica.

Com esta decisão, Rafael Nadal só voltará a jogar a partir do dia 13 de fevereiro, no ATP 500 de Roterdã, na Holanda, que é jogado em quadras rápidas indoor. Nesta segunda-feira, na atualização do ranking da ATP, o espanhol deu um salto do nono para o sexto lugar.