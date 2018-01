Após vitória na Davis, Brasil volta a ficar fora do top 100 Um dia depois de derrotar o Canadá e se classificar para o playoff da Copa Davis, o Brasil voltou a ficar sem nenhum tenista entre os 100 primeiros do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Flávio Saretta, herói do triunfo em Florianópolis com duas vitórias nos jogos de simples, segue como o melhor brasileiro do ranking, na 103.ª posição. Saretta, que estava em 100.º, manteve os 436 pontos da semana anterior, mas foi ultrapassado por jogadores que não disputaram a Davis e participaram de challengers, como o espanhol Fernando Vicente, que subiu 14 posições com o título em San Juan Potosí, no México, e está em 99.º lugar. Ricardo Mello subiu uma posição e está em 115.º, dez postos à frente de Thiago Alves, que caiu sete posições em relação à semana passada. Gustavo Kuerten foi beneficiado e subiu cinco posições sem jogar pelo circuito - está agora na 662.ª posição. Entre os dez primeiros do ranking não houve alterações. Veja os dez primeiros e os principais brasileiros: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.290 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.875 3.º Andy Roddick (EUA) - 2.980 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.825 5.º Fernando González (CHI) - 2.755 6.º Tommy Robredo (ESP) - 2.645 7.º Novak Djokovic (SER) - 2.540 8.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.270 9.º James Blake (EUA) - 2.150 10.º Tommy Haas (GER) - 2.135 103.º Flávio Saretta (BRA) - 436 115.º Ricardo Mello (BRA) - 380 125.º Thiago Alves (BRA) - 373 158.º Marcos Daniel (BRA) - 265 166.º André Sá (BRA) - 250 662.º Gustavo Kuerten (BRA) - 26