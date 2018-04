Aposentada, Justine Henin pode voltar ao tênis profissional

Um ano depois de anunciar sua "aposentadoria definitiva", Justine Henin pode voltar às quadras. De acordo com o diário Vers L´Avenir, a belga, uma das maiores estrelas da história do tênis mundial, teria se animado com o sucesso da compatriota Kim Clijsters, outra que recentemente voltou a disputar torneios.

Amigos de Justine garantem que a ex-número 1 do mundo já teria voltado ao ritmo de treinos, de olho também, em partidas de exibição no final deste ano, na Bélgica, para no início de janeiro, voltar de vez ao circuito profissional. Carlos Rodriguez, o técnico da tenista, não se mostra surpreso com o possível retorno.

"Sei que ela treina para recuperar a forma para as exibições, mas não podemos esquecer que ela não joga há um ano", disse o técnico. "Não tenho essa certeza, mas também não me surpreenderia", completou.

QUEM É ELA Nome: Justine Henin-Hardenne Nascimento: 1 de junho de 1982 Melhor ranking: Número 1 da WTA Títulos: 7 Grand Slam, 21 WTA Tour, 1 Olimpíada Premiação: US$ 20 milhões (cerca de R$ 37 milhões)

Justine pendurou a raquete aos 27 anos, ainda no auge da sua carreira. Ela deixou o circuito quando era número 1 do mundo, depois de 11 finais Grand Slam (venceu em sete oportunidades), com 34 títulos de simples e dois nas duplas. Além dessas conquistas, a belga também coleciona uma medalha de ouro em Atenas 2004.

Na entrevista de despedida das quadras, Justine disse que não tinha mais motivação para continuar. Chegou a dizer que tinha acumulado dinheiro para outras tantas vidas e que sua decisão não tinha volta. "É o fim de uma aventura maravilhosa. Tenho mais dinheiro do que posso gastar em três vidas, não preciso mais jogar", disse na época.