Aposentadoria transforma Sharapova em nova rainha do WTA

A aposentadoria da belga Justine Henin, número um do mundo durante mais de 100 semanas consecutivas, transformou a russa Maria Sharapova na nova rainha do tênis. Após sua aposentadoria de Henin, Sharapova e as sérvias Ana Ivanovic e Jelena Jankovic formam o pódio da nova classificação do ranking da WTA. Graças a sua vitória em Roma, Jankovic vai diminuindo a distância para sua compatriota Ivanovic. Sharapova, que saiu do torneio em Roma nas semifinais devido a uma lesão e como precaução perante o iminente início de Roland Garros, tem 252 pontos de vantagem sobre a segunda classificada. Entre as brasileiras melhores colocadas, Teliana Pereira continua sendo a melhor colocada na 205.ª posição, com 138 pontos, enquanto a catarinense Maria Fernanda Alves caiu para o 217.ª lugar, com 125 pontos. Roxane Weisemberg melhorou dez posições e agora ocupa a 298.ª posição, com 81 pontos. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO: 1. Maria Sharapova (RUS) 4.181 2. Ana Ivanovic (SER) 3.922 3. Jelena Jankovic (SER) 3.755 4. Svetlana Kuznetsova (RUS) 3.365 5. Serena Williams (EUA) 2.836 6. Anna Chakvetadze (RUS) 2.731 7. Elena Dementieva (RUS) 2.630 8. Venus Williams (EUA) 2.626 9. Marion Bartoli (FRA) 2.178 10. Daniela Hantuchova (ESQ) 2.122 205. TELIANA PEREIRA (BRA) 138 217. MARIA FERNANDA ALVES (BRA) 125 298. ROXANE WEISEMBERG (BRA) 81