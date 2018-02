Apostadores ainda acreditam em Agassi Aos 33 anos e dono de seis títulos do Grand Slam, o ex-número 1 do ranking mundial, o norte-americano Andre Agassi começa agora a colecionar recordes negativos. Pela primeira vez, em sua longa carreira, perdeu três vezes seguidas na primeira rodada. Nem mesmo quando viveu a sua pior crise, em que caiu para 120 do ranking mundial e ostentava uma barriguinha típica de suas constantes visitas aos restaurantes mexicanos, Agassi chegou a passar por esta situação. Jogava torneio menores, challengers, e sempre marcava alguns pontinhos. Hoje, na estréia do torneio de Queen´s - tradicional preparatório para Wimbledon - caiu diante do russo Igor Andreev por 4/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3). Antes, havia perdido nas estréias de Saint Poelten, para o pouco conhecido Nenad Zimonjic, e em Roland Garros, para Jerome Hachenel. Apesar de tantas decepções, a sua cotação na famosa casa de apostas londrina, William Hill, não é das piores e muita gente continua jogando suas fichas na possibilidade dele vencer em Wimbledon. Será que o careca norte-americano não está se preparando para um grande final? Afinal, vencer no All England Club, onde em 1992 conquistou o seu primeiro título de Grand Slam, seria uma despedida e tanto. A bruxa também anda solta pelos lados do feminino. As duas primeiras do ranking mundial, Justine Henin-Hardenne e Kim Cljisters anunciaram que não irão disputar o Torneio de Wimbledon. Henin continua sofrendo para recuperar-se de uma virose grave. Tentou jogar em Roland Garros, mas caiu na segunda rodada ao perder para a italiana Tatiana Garbin. Cljisters vive uma situação também complicada. Terá de operar o pulso direito para retirada de um cisto e corre, inclusive, o risco de não jogar no US Open, em agosto. A grama fez o campeão de Wimbledon do ano passado, o suíço Roger Federer a retomar a sua antiga rotina de vitórias. Em Halle, na Alemanha, estreou com vitória ao marcar 6/3 e 6/2 em Thomas Johansson. Enquanto isso, o brasileiro André Sá também segue sua rotina, só que, infelizmente, de derrotas. Na sua especialidade, duplas, perdeu pela 7.ª vez consecutiva. Jogando em Queen´s, ao lado do norte-americano Jim Thomas caiu diante dos croatas Mario Ancic e Goran Ivanisevic por 6/3 e 7/5.