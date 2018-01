Arantxa anuncia fim do seu casamento A tenista espanhola Arantxa Sánchez e o jornalista Joan Vehils, casados desde julho do ano passado, decidiram se separar. Desde maio a tenista já não divide o mesmo teto com Vehils. Ela foi morar sozinha para passar por um ?período de reflexão?. Hoje, em um comunicado, os dois anunciaram o fim do casamento, de acordo mútuo. Arantxa e Vehils estavam juntos há seis anos. Por isso mesmo, diz o comunicado, a decisão ?foi muito difícil?.