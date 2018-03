Arantxa ganha torneio na Espanha A tenista espanhola Arantxa Sánchez conquistou neste sábado o título do Aberto da Espanha de Villa de Madrid ao derrotar sua compatriota Angeles Montolio por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-0. Esta é a sexta vez que Arantxa vence esta competição. O torneio distribuiu US$ 170 mil em prêmios, além de pontos para WTA.