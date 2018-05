Arantxa Sánchez deve 3,5 milhões de euros em imposto

A corte espanhola, no entanto, rechaçou o argumento da defesa e assegurou que Arantxa "nunca viveu em Andorra e tampouco teve a intenção de assim fazer em qualquer momento de sua vida".

Hoje com 37 anos, Arantxa Sánchez liderou o ranking mundial em 1995, foi tricampeã de Roland Garros, em 1989, 1994 e 1998, e venceu o Aberto dos Estados Unidos em 1994. Ela também foi eleita como membro do International Tennis Hall of Fame em 2007.