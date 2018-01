Arantxa sobe 4 posições no ranking A tenista espanhola Arantxa Sanchez deu um salto no ranking mundial da WTA, depois de ter conquistado o título do Torneio do Porto, neste final de semana. No novo ranking, divulgado nesta segunda-feira, a espanhola pulou da 15ª para a 11ª posição. O ranking tem a liderança segura da suiça Martina Hingis, que acumula 5.763 pontos. A segunda colocada, a norte-americana Venus Williams, tem 4.824. Veja as 10 primeiras no ranking mundial da WTA. 1 - Martina Hingis (SUI) 5.763 pontos 2 - Venus Williams (EUA) 4.824 3 - Lindsay Davenport (EUA) 4.378 4 - Monica Seles (EUA) 3.223 5 - Jennifer Capriati (EUA) 2.646 6 - Serena Williams (EUA) 2.320 7 - Conchita Martinez (ESP) 2.302 8 - Anna Kournikova (RUS) 2.007 9 - Elena Dementieva (RUS) 1.978 10 - Amanda Coetzer (África do Sul) 1.957