Arantxa vence torneio do Porto A tenista espanhola Arantxa Sánchez conquistou o título do Torneio do Porto neste domingo ao derrotar a compatriota Magüi Serna por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-1. Este é o primeiro título da tenista na temporada da WTA. A competição distribuiu US$ 140 mil em prêmios.