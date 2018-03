Arantxa volta a figurar entre as 10 A tenista espanhola Arantxa Sánchez Vicario voltou esta semana a figurar ente as 10 melhores do ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Até a semana passada, Arantxa ocupava a 13ª posição. Agora, aparece em 8º. O ranking tem a liderança da suiça Martina Hingis, que acumula 5.725 pontos. Venus Williams é segunda e Lindsay Davenport em terceiro. Veja a lista da 10 melhores do ranking. 1 - Martina Hingis (SUI) 5.725 pontos 2 - Venus Williams (EUA) 5.015 3 - Lindsay Davenport (EUA) 4.329 4 - Jennifer Capriati (EUA) 3.338 5 - Amélie Mauresmo (FRA) 2.485 6 - Monica Seles (EUA) 2.424 7 - Serena Williams (EUA) 2.319 8 - Arantxa Sánchez (ESP) 1.935 9 - Anna Kurnikova (RUS) 1.926 10 - Jelena Dementieva (RUS) 1.861 As Brasileiras 244 - Joana Cortez 89 350 - Miriam D´Agostini 46 368 - Vanessa Menga 44 496 - Fernanda Maria Alves 23